Боррель призвал ЕС реагировать на "вакцинную дипломатию" России

Он уверен, власти РФ И КНР используют вакцины "для достижения своих целей".

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил о необходимости реагировать на "вакцинную дипломатию", к которой якобы прибегают РФ и КНР. Об этом он сказал в ходе своего визита в Дубровник в Хорватии, информирует "РИА Новости".

Борелль уверен, что власти данных государств "используют вакцины для достижения своих целей", на что должны обратить внимание страны-члены Евросоюза.

Эти страны продвигают во всем мире "вакцинную дипломатию", мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

В то же время дипломат призвал к сотрудничеству с Россией и Китаем.

Ранее в Аргентине назвали самые частые побочные реакции на "Спутник V". Самыми распространенными являются являются головная боль, повышение температуры, а также боль в мышцах и суставах, что соответствует написанному в инструкции по применению прививки.

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