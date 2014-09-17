Мария Захарова прокомментировала доклад Борреля в отношении России

Новая стратегия Евросоюза в отношении России "отталкивать, сдерживать, вовлекать" является проявлением средневековой логики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Именно так Захарова прокомментировала стратегию, которую упомянул глава дипломатии ЕС на пресс-конференции.
По мнению Захаровой, подобный подход неуместен и несовременен.
Ранее, 16 июня Жозеп Боррель выразил надежду на то, что ЕС не будет вводить новые санкции против России. Однако добавил, что Брюссель готов при необходимости "сдерживать" Россию.
Ранее в ЕС анонсировали новые санкции против Белоруссии.
Видео: YouTube / Россия 24
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