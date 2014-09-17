Мария Захарова прокомментировала доклад Борреля в отношении России

Стратегию упомянул глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Люксембурге.

Новая стратегия Евросоюза в отношении России "отталкивать, сдерживать, вовлекать" является проявлением средневековой логики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Именно так Захарова прокомментировала стратегию, которую упомянул глава дипломатии ЕС на пресс-конференции.

По мнению Захаровой, подобный подход неуместен и несовременен.

Ранее, 16 июня Жозеп Боррель выразил надежду на то, что ЕС не будет вводить новые санкции против России. Однако добавил, что Брюссель готов при необходимости "сдерживать" Россию.

Ранее в ЕС анонсировали новые санкции против Белоруссии.

Видео: YouTube / Россия 24