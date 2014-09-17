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Мария Захарова прокомментировала доклад Борреля в отношении России

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Стратегию упомянул глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Люксембурге.

Новая стратегия Евросоюза в отношении России "отталкивать, сдерживать, вовлекать" является проявлением средневековой логики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС

Именно так Захарова прокомментировала стратегию, которую упомянул глава дипломатии ЕС на пресс-конференции. 

По мнению Захаровой, подобный подход неуместен и несовременен. 

Ранее, 16 июня Жозеп Боррель выразил надежду на то, что ЕС не будет вводить новые санкции против России. Однако добавил, что Брюссель готов при необходимости "сдерживать" Россию.

Ранее в ЕС анонсировали новые санкции против Белоруссии.

Видео: YouTube / Россия 24

 

 

Теги: мария захарова, мид рф
Категории: Новости России, Лента новостей,

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