Боррель: отправка на Украину европейских инструкторов не на повестке дня ЕС

Глава МИД ЕС прокомментировал работу по созданию координационного центра для поддержки ВСУ.

Отправка европейских инструкторов на украинскую территорию не стоит на повестке дня Европейского союза. Соответствующее заявление глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель сделал в ходе брифинга с журналистами, выступая в преддверии второго дня заседания руководителей внешнеполитических ведомств регионального сообщества в Брюсселе.

Отправка инструкторов не стоит на нашей повестке дня. Мы обсуждаем создание координационного центра на Украине, но об отправке инструкторов речь не идет. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Заседание глав МИД ЕС перенесут в Брюссель из-за политики Венгрии.

Фото и видео: European Commission