Боррель: главы МИД ЕС 20 июля обсудят ситуацию с зерновой сделкой

По его словам, до недавнего момента зерновые оставались в хранилищах, но не уничтожались.

Главы МИД Евросоюза обсудят сегодня, 20 июля, ситуацию с зерновой сделкой. Об этом сообщил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, до недавнего момента зерновые оставались в хранилищах, но не уничтожались. Боррель подчеркнул, что эта ситуация стала новой для Европы. Он также отметил, что министры обсудят возможные действия по данному вопросу.

Ранее Боррель выразил надежду, что главы МИД ЕС согласуют долгосрочную помощь Украине.

Видео: European Commission