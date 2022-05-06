Глава дипломатии Евросоюза сообщил о том, что русский народ не наказан.

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель считает, что Евросоюз стал геополитическим игроком, говорящим с позиции силы с международным сообществом. Соответствующее заявление представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности сделал во Флоренции, выступая на конференции, посвященной будущему европейского региона. По словам спикера, сейчас Брюссель способен принимать решения в оборонной и энергетической сферах экономики, которые выходят за рамках "регулирующих" мер.

Я думаю, в этот момент Евросоюз ведет себя как геополитический игрок, принимая решения, в том числе в военной и энергетической областях, используя язык силы. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

По мнению европе йского эксперта, в настоящее время ЕС не сражается с российской стороной, но при этом защищает Украину. Жозеп Боррель добавил, что Брюссель не намерен наказывать российский народ.

Боррель соберет глав МИД стран ЕС в случае провала переговоров по эмбарго на нефть РФ.

Фото и видео: YouTube / El Mundo