Боррель: ЕС сможет отказаться от российского газа в течение двух лет

Дипломат рассказал, над какими вещами сейчас работают в Брюсселе.

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель считает, что Евросоюз сможет отказаться от российского газа в течение двух лет. Таким мнением специалист поделился в эфире арабского телеканала Sky News Arabia вечером 27 марта. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заметил прессе, что в настоящее время Брюссель стремится диверсифицировать источники энергоносителей в регион.

В течение двух лет Европа откажется от российского газа…снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его…ЕС стремится сформировать специальную армию для противостояния общим вызовам. Жозеп Боррель, глава верховной дипломатии ЕС

Эксперт напомнил журналистам о том, что Европа в настоящее время столкнулась с беспрецедентной волной украинских беженцев. Боррель считает, что данное бремя ответственности между собой разделят все европейские государства.

Президент Сербии счел ответственным совет европейцам экономить на еде и теплее одеваться.

Фото и видео: www.skynewsarabia.com