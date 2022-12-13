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Боррель: ЕС считает единственным мирным планом по Украине план Зеленского

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Глава МИД Евросоюза не поддерживает мирный план Китая по Украине.

Руководство Евросоюза считает единственным мирным планом по Украине ту инициативу, которую предложил президент Владимир Зеленский. Соответствующее заявление в рамках выступления на международной конференции о состоянии ЕС во Флоренции сделал глава внешнеполитического ведомства и политике безопасности региона Жозеп Боррель. Дипломат добавил, что китайский план в ЕС серьезно не воспринимают.

Есть только один мирный план по Украине - план Зеленского. Китайский план - это просто набор благих пожеланий... Давайте смотреть реально, сейчас мы должны поддерживать военные усилия Украины.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

ЕС призвал Россию не эскалировать конфликт на Украине из-за атаки на Кремль.

Фото и видео: YouTube / Negocios TV

Теги: евросоюз, жозеп боррель, мид, мирный план, формула мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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