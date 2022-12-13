Боррель: ЕС считает единственным мирным планом по Украине план Зеленского

Глава МИД Евросоюза не поддерживает мирный план Китая по Украине.

Руководство Евросоюза считает единственным мирным планом по Украине ту инициативу, которую предложил президент Владимир Зеленский. Соответствующее заявление в рамках выступления на международной конференции о состоянии ЕС во Флоренции сделал глава внешнеполитического ведомства и политике безопасности региона Жозеп Боррель. Дипломат добавил, что китайский план в ЕС серьезно не воспринимают.

Есть только один мирный план по Украине - план Зеленского. Китайский план - это просто набор благих пожеланий... Давайте смотреть реально, сейчас мы должны поддерживать военные усилия Украины. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

ЕС призвал Россию не эскалировать конфликт на Украине из-за атаки на Кремль.

Фото и видео: YouTube / Negocios TV