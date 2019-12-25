Боррель: ЕС готовит пакет новых экономических санкций против России

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовит пакет новых экономических санкций против России. Об этом специалист сообщил журналистам по результатам проведенного Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Спикер пояснил, что в том числе обсуждаются рестрикции в отношении физических лиц, а также экономические меры воздействия. Они направлены на технологическую сферу.
Совет ЕС изучает новый пакет санкций в отношении физических лиц, я не могу сейчас назвать их имен, а также изучает введение экономических санкций, направленных на технологическую часть наших отношений с Россией.
Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС
Боррель: две трети зерна с Украины идут "в страны, которые в нем нуждаются".
Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций
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