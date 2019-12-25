Боррель: ЕС готовит пакет новых экономических санкций против России

Глава дипломатии Евросоюза сообщил о рестрикциях и ограничениях в сфере технологий.

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовит пакет новых экономических санкций против России. Об этом специалист сообщил журналистам по результатам проведенного Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Спикер пояснил, что в том числе обсуждаются рестрикции в отношении физических лиц, а также экономические меры воздействия. Они направлены на технологическую сферу.

Совет ЕС изучает новый пакет санкций в отношении физических лиц, я не могу сейчас назвать их имен, а также изучает введение экономических санкций, направленных на технологическую часть наших отношений с Россией. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель: две трети зерна с Украины идут "в страны, которые в нем нуждаются".

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций