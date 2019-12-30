Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам

Суд также обязал Ротенберга компенсировать банкам судебные издержки в размере свыше €500 тысяч.

Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков, которые он обвинял в нарушении соглашений об обслуживании из-за санкций США. Решение Окружного суда Хельсинки опубликовали на официальном сайте.

По мнению суда, "не нашлось подтверждений того, что миллиардер является лицом, проживающим на территории ЕС". Это было, согласно требованиям истца, одним из оснований для продолжения приема платежей. Сам Ротенберг имеет финское гражданство. Также суд посчитал, что проведение платежей могло создать "экономические риски" для банков.

Суд также обязал Ротенберга компенсировать банкам судебные издержки в размере свыше €500 тысяч. Решение можно обжаловать

Ротенберг требовал, чтобы суд обязал банк Handelsbanken принимать его платежи, а Nordea, OP и Danske Bank - проводить операции по его поручениям. К нему и его брату Аркадию в 2014 году были применены санкции.

Ранее Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте.