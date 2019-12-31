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Борис Гребенщиков "послал" Вавилон на Новый год

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Видео появилось на YouTube-канале артиста и собрало множество позитивных комментариев пользователей.

В последний день 2019 года лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую песню под названием "Пошел вон, Вавилон!".  В ходе песни Борису Борисовичу помогает играть на драм-машине человек в маске "штурмовика" из "Звездных войн", а припев подхватывает детский хор мальчиков Санкт-Петербурга.

"Твои души взяты в полон,

Но ты не живой, ты – клон

Ты не слыхал, как поет Апполон

Пошел вон! Вон, Вавилон!"

– гласит припев песни.

Ранее большую популярность получило видео, где музыкант исполняет композицию "Вечерний мудозвон". Героем этой песни пользователи Сети признали Владимира Соловьева, однако телеведущий заподозрил другого человека.

Видео: Борис Гребенщиков /  YouTube

Теги: аквариум, борис гребенщиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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