Борис Гребенщиков "послал" Вавилон на Новый год

В последний день 2019 года лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую песню под названием "Пошел вон, Вавилон!". В ходе песни Борису Борисовичу помогает играть на драм-машине человек в маске "штурмовика" из "Звездных войн", а припев подхватывает детский хор мальчиков Санкт-Петербурга.
"Твои души взяты в полон,
Но ты не живой, ты – клон
Ты не слыхал, как поет Апполон
Пошел вон! Вон, Вавилон!"
– гласит припев песни.
Ранее большую популярность получило видео, где музыкант исполняет композицию "Вечерний мудозвон". Героем этой песни пользователи Сети признали Владимира Соловьева, однако телеведущий заподозрил другого человека.
Видео: Борис Гребенщиков / YouTube
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