Видео: Борис Гребенщиков представил новую песню

Вечером в субботу, 28 сентября, музыкант Борис Гребенщиков представил новую песню под названием "Вечерний М". Запись исполнения композиции от лидера "Аквариума" опубликована на его официальном YouTube-канале.
На текущий момент запись набрала более 14 тысяч просмотров и множество позитивных комментариев.
"Казалось бы при чем тут Соловьев и Киселёв"
"Это про зомбоящик, не переходим на личности"
"Не хватило видеоряда, а так актуальненько",
– пишут пользователи.
Ранее мы сообщали, что происходило в этом году с проектом художника Олега Лукьянова Urbanfresco.
Видео: Борис Гребенщиков l БГ l Boris Grebenshikov / YouTube
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