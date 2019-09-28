Видео: Борис Гребенщиков представил новую песню

Отмечается, что видео записал режиссер Иван Вырыпаев.

Вечером в субботу, 28 сентября, музыкант Борис Гребенщиков представил новую песню под названием "Вечерний М". Запись исполнения композиции от лидера "Аквариума" опубликована на его официальном YouTube-канале.

На текущий момент запись набрала более 14 тысяч просмотров и множество позитивных комментариев.

"Казалось бы при чем тут Соловьев и Киселёв" "Это про зомбоящик, не переходим на личности" "Не хватило видеоряда, а так актуальненько", – пишут пользователи.

Ранее мы сообщали, что происходило в этом году с проектом художника Олега Лукьянова Urbanfresco.

Видео: Борис Гребенщиков l БГ l Boris Grebenshikov / YouTube