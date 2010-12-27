Эйфман отреагировал на письмо коллектива Александринского театра об "экспансии"

Хореограф заявил, что его вынуждают эмигрировать из Петербурга.

Борис Эйфман ответил на слова о захвате его балетной труппой сцены Александринского театра. На пресс-конференции ТАСС 3 декабря хореограф заявил, что это ложь, и слова главы Александринки, Валерия Фокина, о чрезмерной свободе и требованиях Эйфмана в театре он понять не может.

Напомним, что не так давно коллектив театра написал открытое письмо к государственным деятелям о том, что Эйфман счел площадку "своей полной вотчиной" и требует предоставлять ему сцену Александринки для его спектаклей. Сам хореограф остался настолько возмущен развернувшейся против него кампанией, что пожаловался на свою вынужденную эмиграцию из Петербурга. По его словам, Александринку и так сдают балетным и музыкальным коллективам, и Эйфману отказали в трех постановках в то время, как Театр балета имени Чайковского выступал почти четыре десятка раз. Поэтому и свои 20 спектаклей Эйфман хочет видеть на сцене, как и в целом выступать в "родном городе".

Также хореограф подчеркнул, что театр еще не утвердил на следующий год ни одну дату показов в Петербурге, хотя репертуар и рекламу уже нужно давать. Эйфман признался, что хочет быть услышанным с помощью СМИ, чтобы его "перестали травить", ведь ни одна другая театральная площадка не подходит для его спектаклей с масштабными декорациями. В случае окончательного отвержения хореографа Александринкой Эйфман уедет выступать в Париж, а в город вернется только на созданную для него площадку.

Ранее Борис Эйфман рассказал об открытии Детского театра танца в Петербурге.

Фото: Википедия