Борис Эйфман рассказал об открытии Детского театра танца в Петербурге

Балетмейстер планирует привлечь к балету тысячи юных горожан.

В середине ноября в Петербурге откроют Детский театр танца. На новой площадке смогут заниматься как будущие хореографы-профессионалы, так и любители. Об этом рассказал создатель театра Борис Эйфман в интервью "Петербургскому дневнику".

Балетмейстер отметил, что проекту необходимы профессионалы высочайшего уровня, поэтому кадровый вопрос - один из самых важных. Эйфман хочет создать центр искусств международного масштаба и приобщить к миру балета юных россиян.

"Санкт-Петербург и Россия вряд ли оскудели талантами. Но как минимум нужно, чтобы эти люди услышали мой призыв", - сказал Борис Эйфман.



Народный артист РФ рассказал о том, что Санкт-Петербургский академический театр балета на новой сцене выступать не будет: театр создадут для детских и юношеских коллективов. Однако на новой площадке исполнят спектакли Эйфмана, среди них - "Мусагет" и "Пиноккио".

Гала-концерт по случаю открытия Детского театра танца пройдет 16 ноября. На нем выступят воспитанники Государственной балетной школы Берлина, Пекинской академии танца и Санкт-Петербургского академического театра балета.

Борис Эйфман станет одним из руководителей секции "Балет и танец" на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет с 14 по 16 ноября.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что на форум приедут создатели "Секретных материалов" и "Чернобыля".

Фото: eifmanballet.ru