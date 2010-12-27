Учебный театр Бориса Эйфмана получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В нём оборудовали зал на 450 человек.

Новый учебный театр танца Бориса Эйфмана на Введенской улице, 3, литера А получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В здании завершили работы по установке парт, стульев и меловых досок, а также снабдили классы современным оборудованием. Об этом сообщил пресс-центр комитета по строительству.

Площадь участка здания составила 3645 кв. метра. В нём оборудовали зал на 450 мест, чтобы будущие артисты балета смогли совершенствовать свои профессиональные навыки, не отрываясь от учебного процесса.

Теперь объект полностью готов к началу учебного процесса с 1 сентября.

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