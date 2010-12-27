Коллектив Александринского театра недоволен экспансией Бориса Эйфмана

На протяжении многих лет Александринка предоставляла площадку для постановок Эйфмана, но теперь, по мнению коллектива, балетмейстер стал злоупотреблять этим.

Сотрудники Александринского театра недоволен действиями Бориса Эйфмана, который, по их мнению, начал экспансию театра. Открытое письмо к театральной общественности и государственным деятелям было опубликовано на официальном сайте Александринки 25 ноября.

По существу, Борис Яковлевич Эйфман на протяжении десятилетий ведет целенаправленную политику, связанную с необоснованными претензиями осуществлять эксклюзивное право на показ своих спектаклей на старейшей драматической сцене России - в Александринском театре, - говорится в сообщении.

В письме говорится о том, что театр всегда предоставлял площадку для постановок балетмейстера, однако "Борис Эйфман счет Александринский театр своей полной вотчиной, так как начал ультимативно диктовать график и условия своих выступлений". Кроме того, коллектив Александринки заявил о том, что Эйфман жалуется на театр "в самых высших кабинетах".

Авторы письма просили обратить внимание на то, что Александринский театр не является музыкальным и потому притязания Народного артиста РФ не обоснованы: для деятельности Театра Эйфмана есть более подходящие места.

Письмо подписали Валерий Фокин, Эра Зинганшина, Нина Ургант, Сергей Паршин, Николай Мартон, Владимир Лисецкий, Галина Карелина, Светлана Смирнова, Петр Семак и Игорь Волков.

В ноябре в Петербурге открылся Детский театр танца Бориса Эйфмана.

Фото: Википедия