Коллектив Александринского театра недоволен экспансией Бориса Эйфмана

Сотрудники Александринского театра недоволен действиями Бориса Эйфмана, который, по их мнению, начал экспансию театра. Открытое письмо к театральной общественности и государственным деятелям было опубликовано на официальном сайте Александринки 25 ноября.
По существу, Борис Яковлевич Эйфман на протяжении десятилетий ведет целенаправленную политику, связанную с необоснованными претензиями осуществлять эксклюзивное право на показ своих спектаклей на старейшей драматической сцене России - в Александринском театре,
- говорится в сообщении.
В письме говорится о том, что театр всегда предоставлял площадку для постановок балетмейстера, однако "Борис Эйфман счет Александринский театр своей полной вотчиной, так как начал ультимативно диктовать график и условия своих выступлений". Кроме того, коллектив Александринки заявил о том, что Эйфман жалуется на театр "в самых высших кабинетах".
Авторы письма просили обратить внимание на то, что Александринский театр не является музыкальным и потому притязания Народного артиста РФ не обоснованы: для деятельности Театра Эйфмана есть более подходящие места.
Письмо подписали Валерий Фокин, Эра Зинганшина, Нина Ургант, Сергей Паршин, Николай Мартон, Владимир Лисецкий, Галина Карелина, Светлана Смирнова, Петр Семак и Игорь Волков.
В ноябре в Петербурге открылся Детский театр танца Бориса Эйфмана.
Фото: Википедия
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