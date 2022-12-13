Экс-премьер Британии призвал концентрировать внимание не на Путине, а на Украине.

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон призвал западные страны поставлять Украине танки в качестве военной помощи. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на деловом завтраке, организованном на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Специалист призвал мир не загадывать, что именно решит сделать российский руководитель Владимир Путин в будущем. Он пошутил о том, что сейчас сложно разобраться даже в политике Соединенного королевства, уже не говоря о политике Кремля.

То, на чем мы должны сфокусироваться, – это поддержка Украины и предоставление Владимиру Зеленскому инструментов, которые ему необходимы для доведения дела до конца… Мы должны продолжать. Дайте им танки. Терять абсолютно нечего. Борис Джонсон, экс-премьер-министр Британии

Борис Джонсон подчеркнул, что иногда на Западе специалисты тратят лишком много времени, зацикливаясь на Владимире Путине, на том, о чем он думает, и куда он дальше пойдет. Он призвал делать акцент и уделять внимание именно Украине.

Борис Джонсон заявил, что Германия до начала СВО рассчитывала на быстрое поражение Украины.

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