Борис Джонсон извинился за вечеринку во время пандемии

Премьер заявил, что считал это "рабочим мероприятием".

Британский премьер-министр Борис Джонсон признался, что принял участие в вечеринке во время общенационального локдауна, введенного из-за пандемии COVID-19. Об этом он сам сообщил в ходе выступления в Палате общин.

Вечеринка проводилась в резиденции на Даунинг-стрит в мае 2020 года. Джонсон заявил, что считал это "рабочим мероприятием".

Я сожалению, что мы не сделали по-другому в тот вечер. Я беру на себя ответственность за это и приношу извинения. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Представители нескольких партий остались неудовлетворены таким ответом и потребовали отставки Джонсона. Премьеру напомнили, когда экс-министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок нарушил правила социального дистанцирования, он ушел в отставку.

Ранее президент США Джо Байден по ошибке заявил, что наступил 2020 год.

Видео: YouTube / The Telegraph