Байден по ошибке заявил, что наступил 2020 год

Его обращение вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Президент США Джо Байден по ошибке заявил, что сейчас наступил 2020 год. Его обращение к гражданам страны было опубликовано на официальном Twitter-аккаунте главы государства.

В своем выступлении Байден отметил, что власти предприняли меры по борьбе со штаммом коронавируса "омикрон".

Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдет хорошо. Но ради всего святого, пожалуйста, не пренебрегайте теми возможностями, что у нас есть. Джо Байден, президент США

Ошибка Байдена вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Многие раскритиковали Байдена за то, что он "вернул" людей в год начала пандемии коронавируса.

Ранее мэр Киева Кличко приготовился отмечать приход 2220 года.

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