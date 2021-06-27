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Глава Минздрава Британии ушел в отставку

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Это произошло на фоне скандала, связанного с его помощницей.

Глава британского Министерства здравоохранения Мэтт Хэнкок ушел в отставку после скандала вокруг его связи с помощницей и назначением ее в совет министерства. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на соцсети чиновника.

О своем решении Хэнкок заявил накануне, 26 июня. По данным СМИ, в официальном письме на британского имя премьер-министра чиновник подчеркнул, что в настоящий момент времени ему необходимо уделить больше времени семье и детям.

Меньше всего я хотел бы, чтобы моя личная жизнь отвлекла внимание от усилий, которые помогут нам выйти из кризиса. Я хочу еще раз извиниться за нарушение правил, извиниться перед своей семьей и близкими за то, что заставил их пройти через все это.

Мэтт Хэнкок, глава британского Минздрава

Напомним, скандал разразился после появления в газете Sun фото, на котором Хэнкок и его помощница Джина Коладанджело целуются в одном их помещений здания ведомства. Причиной недовольства стал не этот поступок, а тот факт, что Хэнкок назначил ее в состав совета Минздрава.

Ранее Ольга Бузова улетела из России после скандала с Губерниевым.

Видео: Telegram/LIFE SHOT

Теги: великобритания, джина коладанджело, мэтт хэнкок, скандал
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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