Глава Минздрава Британии ушел в отставку

Это произошло на фоне скандала, связанного с его помощницей.

Глава британского Министерства здравоохранения Мэтт Хэнкок ушел в отставку после скандала вокруг его связи с помощницей и назначением ее в совет министерства. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на соцсети чиновника.

О своем решении Хэнкок заявил накануне, 26 июня. По данным СМИ, в официальном письме на британского имя премьер-министра чиновник подчеркнул, что в настоящий момент времени ему необходимо уделить больше времени семье и детям.

Меньше всего я хотел бы, чтобы моя личная жизнь отвлекла внимание от усилий, которые помогут нам выйти из кризиса. Я хочу еще раз извиниться за нарушение правил, извиниться перед своей семьей и близкими за то, что заставил их пройти через все это. Мэтт Хэнкок, глава британского Минздрава

Напомним, скандал разразился после появления в газете Sun фото, на котором Хэнкок и его помощница Джина Коладанджело целуются в одном их помещений здания ведомства. Причиной недовольства стал не этот поступок, а тот факт, что Хэнкок назначил ее в состав совета Минздрава.

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Видео: Telegram/LIFE SHOT