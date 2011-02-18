Экс-премьер Британии рассказал о том, что Дональд Трамп помогает Украине.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сорвавший мирные договоренности Москвы и Киева в 2022 году, заявил о том, что доверяет словам кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа о предотвращении украинского конфликта в том случае, если бы политик являлся лидером США в то время. Соответствующим мнение иностранец поделился с местными журналистами в эфире Times Radio.

Я верю, когда Дональд Трамп говорит, что если бы он был президентом в 2022 году, не было бы российского вторжения на Украину. Я считаю, что это достоверное утверждение. Борис Джонсон, экс-премьер Британии

Напомним, что в конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член профильного комитета по национальной безопасности, обороне и разведке при парламенте Давид Арахамия заявил общественности, что военные действия на украинской земле могли завершиться еще весной 2022 года. Власти в Киеве из-за давления коллективного Запада не согласились завершить региональный конфликт, отказавшись от условия по нейтралитету.

Джонсон призвал Запад разрешить Украине снести Крымский мост ракетами ATACMS.

Фото и видео: YouTube / Times Radio