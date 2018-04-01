Боррель: создание бесполетной зоны над Украиной приведет к войне

Дипломат подчеркнул, что санкции "способны ослабить российскую экономику". По его оценке, эти ограничения дорого обойдутся России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает, что создание бесполетной зоны над Украиной приведет к началу Третьей мировой войны. Об этом он заявил в интервью газете El Periodico.

По словам дипломата, американская сторона делает все возможное с военной точки зрения. Военные помогают сопротивлению и соблюдают осторожность. Как отметил Боррель, нельзя допустить конфронтации, которая может перерасти в ядерную войну.

Когда кто-то просит бесполетную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, нарушающие ее. Это означало бы расширение конфликта до Третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Дипломат подчеркнул, что санкции "способны ослабить российскую экономику". По его оценке, эти ограничения дорого обойдутся России. Боррель напомнил, что санкции вводятся не для того, чтобы сменить политический режим России.

Ранее мы сообщили, что Трамп заявил о риске Третьей мировой войны из-за ситуации в Украине.

Фото: European Comission