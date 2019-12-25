BBC News опубликовало кадры работы британских медиков в больнице с коронавирусными пациентами.

Борьба врачей с коронавирусом в реанимации попала на видео. Об этом сообщили журналисты BBC News. Они опубликовали кадры из больницы в Великобритании. Корреспонденту удалось попасть внутрь палаты интенсивной терапии. По словам очевидца, работа врачей там напоминает ему фронтовое положение медиков, когда к ним привозят пострадавших бойцов. Местный персонал рассказал журналисту о большой трудовой нагрузке. Они считают, что в стране все еще не пройден пик распространения коронавирусной инфекции.

Один из докторов рассказал журналисту, что предполагал, что основными пациентами с COVID-19 будут люди преклонного возраста и пациенты с хроническими заболеваниями. Однако реальность внесла коррективы в данные догадки. Медики также порекомендовали аудитории журналиста следовать рекомендациями, которое предлагают в правительстве. Введенные ограничения позволят уменьшить количество зараженных в Великобритании.

Согласно последним статистическим данным, в Великобритании зафиксировано более 52,2 тысяч пациентов с коронавирусом. Из них 4,9 тысяч человек погибли, а 284 пациента вылечились.

Британского премьера с коронавирусом перевели в интенсивную терапию.