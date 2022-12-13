Борьба Байдена с зонтом попала на видео

Конфуз произошел во время прибытия главы США на саммит G7.

Прилетевший в японский город Хиросима на саммит "Большой семерки" (G7) американский президент Джо Байден долгое время "боролся" с зонтом. Этот конфуз попал на запись видеокамер. Далее ролик распространился в социальных сетях. Кадры вырезаны из прямой трансляции с телеканала C-SPAN. Его "вирусность" позволила представителям Республиканского национального комитета (RNC) опубликовать в его аккаунтах в соцсетях. Зрители увидели, как лидер Белого дома под проливным дождем спускается с трампа самолета. В этот момент иностранный гость пыталсz раскрыть большой черный зонт. Однако успешными эти попытки не были.

Байдену потребовалась почти минута, чтобы сообразить, как открыть свой зонт после приземления в Японии под проливным дождем подпись RNC

Около трапа ДжоБайдена поприветствовали официальные представители принимающей стороны, между политиками завязался разговор. Однако черный зонт из США так и остался нераскрытым. Несколько человек заметили, что иностранный высокопоставленный гость промокает насквозь, поэтому подняли свои зонты над ним. Спустя некоторое время американский президент все же смог воспользоваться своей защитой от дождя.

Байден не смог самостоятельно повернуться к журналистам на саммите G7.

Фото и видео: соцсети RNC