Байден не смог самостоятельно повернуться к журналистам на саммите G7

С лидером Белого дома произошел очередной конфуз, на этот раз - в Японии.

Американскому лидеру Джо Байдену потребовалось время для того, чтобы встать лицом к журналистам на саммите "Большой семерки" (G7), организованного на территории японского города Хиросима. Соответствующие кадры опубликованы в социальных сетях западными СМИ. В ролике видно как 80-летний политик из США не понял, в какой именно стороне располагается пресса. Повернуться в нужном направлении иностранцу помог один из присутствующих на мероприятии представитель Японии. Инцидент зафиксирован в парке Мира. Напомним, что Джо Байден стал вторым президентом США приехавшим в мемориальный парк на территории, попавшей под ядерный удар США в 1945 году. Ранее рабочий визит туда совершал Барак Обама.

Байден прибыл в Хиросиму, где пройдет саммит G7.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ