Бомжа посадили на 14 лет за двойное убийство в Полежаевском парке

Мужчина убил сначала неприятеля, затем свидетеля убийства.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор Владимиру Барташову, признанному виновным в двойном убийстве. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, 58-летний мужчина отправится на 14 лет в колонию строгого режима.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2019 года пьяный Барташов убил двоих своих знакомых: первого – в порыве злости, второго – как свидетеля случившегося. Инцидент произошел на пустыре в Полежаевском парке на проспекте Маршала Жукова. Сначала мужчина нанес множество ударов ножом и палкой по голове и туловищу своего знакомого, тот скончался на месте от полученных повреждений. Затем Барташов перенес тело убитого на самодельную лежанку и положил его в позу спящего человека, однако пришедший чуть позднее собутыльник подсудимого обнаружил труп. Барташов, боясь изобличения в убийстве, до смерти избил невольного свидетеля теми же ножом и палкой.

Отмечается, что Барташов свою вину не признал.

Пьяная ревность довела петербуржца до скамьи подсудимых.

Фото: Piter.TV