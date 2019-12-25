Пьяная ревность довела петербуржца до скамьи подсудимых

Мужчина проведет за решеткой девять лет.

Кировский районный суд Петербурга приговорил горожанина Андрея Свиридова к девяти годам в колонии строгого режима. По информации объединенной пресс-службы судов города, мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что в октябре 2019 года пьяный Свиридов сильно избил свою столь же нетрезвую сожительницу в квартире на улице Червонного Казачества. Мужчина бил женщину кулаками в грудь, голову, шею, по рукам, в результате чего пострадавшая, пролежав в городской больнице полтора месяца, умерла.

Свиридов вину признал, пояснив, что с погибшей он проживал около двух лет, а в ту октябрьскую ночь скандал разразился из-за алкоголя и ревности. Со слов мужчины, он пришел домой пьяным, и его возлюбленная тоже была нетрезвой, поэтому Свиридов посчитал, что женщина выпивала не одна и дома кто-то был, и пустил в ход кулаки. Бить женщину злоумышленник перестал, когда та потеряла сознание и больше не двигалась. Прибывшая на место скорая помощь увезла пострадавшую в том же бессознательном состоянии. Мужчина в содеянном раскаялся и отметил, что именно его состояние алкогольного опьянения повлияло на случившееся.

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