В Горсуд Петербурга поступило дело о двойном убийстве

Пьяный мужчина до смерти забил сначала неприятеля, затем невольного свидетеля убийства.

В Санкт-Петербургский городской суд поступило дело о двойном убийстве. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, фигурантом уголовного дела стал горожанин Владимир Барташов.

Обвинение полагает, что в сентябре прошлого года пьяный Барташов до смерти забил мужчину, к которому питал неприязненные чувства. Убийство произошло на проспекте Маршала Жукова, на пустыре у дороги, ведущей к садово-парковому предприятию "Красносельское". Потерпевший получил многократные удары тупым и острым предметами в шею, грудь и ноги, из-за последних мужчина неоднократно падал на землю. Жертва Барташова скончалась на месте от пересечении яремной вены и острой кровопотери. Затем преступник, стараясь сокрыть следы преступления, оттащил тело к самодельной лежанке неподалеку и положил убитого мужчину в позу спящего человека.

Позднее к месту жестокой расправы пришел собутыльник Барташова и в ходе посиделок обнаружил труп. Злоумышленник испугался изобличения в совершении убийства и умышленно забил приятеля колющим предметом в область головы, груди, шеи, живота и конечностей. Мужчина также скончался на месте.

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Фото: Piter.TV