В Петербурге задержали мужчину, выбросившего из окна собственную мать

Женщина упала с высоты 4 этажа, на ее теле обнаружили ножевое ранение.

Полиция Петербурга задержала 33-летнего мужчину по подозрению в убийстве собственной матери. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 2 октября. У дома №31/3 на Бухарестской улице нашли тело женщины с ножевым ранением. Погибшей оказалась жительница указанного дома.

В ее квартире обнаружили безработных сына и его жену, которые проживают в Кронштадте. Они рассказали, что приехали к матери в гости и выпивали вместе с ней спиртное. В какой-то момент женщина вышла в другую комнату, а позже упала с балкона на 4 этаже.

Тело погибшей направили в морг для выяснения точной причины смерти. Чуть позже задержали ее сына. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что шизофреник жестоко избил пьяного мужчину в Волхове.

Фото: Piter.TV