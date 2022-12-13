Эксперт считает, что экс-президента США оправдают по уголовном у обвинению.

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал обвинения в адрес экс-лидера Белого дома Дональда Трампа словами, которые, по его мнению, использовал советский политик Лаврентий Берия. Комментарий по ситуации иностранец оставил в эфире местного телеканала CNN. Известно, что авторство Берии цитаты официально не подтверждено.

Я сначала подумал о Лаврентии Берии, который был главой НКВД. Он как-то сказал Сталину: "Был бы человек, а статья найдется. Обвинения даже слабее, чем я думал. Я считаю, что Трампа быстро оправдают. Джон Болтон, экс-помощник главы США

Джон Болтон при этом выразил мнение о том, что судебный процесс против Дональда Трампа не может увенчаться успехом. Эксперт напомнил журналистам о том, что для признания вины фигуранта уголовного дела будет необходимо доказать, что подозреваемый пытался скрыть нарушения в ходе избирательной кампании 2016 года, а сделать это "практически невозможно".

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