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Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира по лыжам

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Россиянин также выигрывает в общем зачете соревнования.

В норвежском Холменколлене в рамках этапа Кубка мира по лыжам состоялась марафонская гонка, которую выиграл россиянин Александр Большунов. За ним финишировали норвежцы Симен Крюгер и Эмиль Иверсен. Победа в гонке позволила россиянину стать практически недосягаемым в общем зачете Кубка мира.

Это первая победа россиянина после четырех личных гонок без побед. Лыжник выигрывал гонку в Норвегии и в прошлом году. 

Ранее мы сообщали о том, что Александр Большунов выиграл лыжную гонку преследования "Тур де Ски". 

Фото: Википедия 

Теги: большунов, кубок мира, лыжи
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Спорт,

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