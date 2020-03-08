Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира по лыжам

Россиянин также выигрывает в общем зачете соревнования.

В норвежском Холменколлене в рамках этапа Кубка мира по лыжам состоялась марафонская гонка, которую выиграл россиянин Александр Большунов. За ним финишировали норвежцы Симен Крюгер и Эмиль Иверсен. Победа в гонке позволила россиянину стать практически недосягаемым в общем зачете Кубка мира.

Это первая победа россиянина после четырех личных гонок без побед. Лыжник выигрывал гонку в Норвегии и в прошлом году.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Большунов выиграл лыжную гонку преследования "Тур де Ски".

Фото: Википедия