Опрос: 76% работодателей исключили переход на четырехдневную рабочую неделю

Не видят никаких недостатков в этой идее лишь 10% работодателей.

Подавляющее большинство российских работодателей (76%) не рассматривают переход на четырёхдневную рабочую неделю. Исследование провели специалисты "Ведомостей" и HeadHunter.

Работодатели считают, что при переходе на четырехдневку им придется снижать заработную плату, нанимать новых людей. В итоге производительность труда и дисциплина будут падать, переработок будет больше, выгорание усилится.

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в ближайшие несколько лет допустили 12% работодателей, в долгосрочной перспективе — 8%. Не видят никаких недостатков в этой идее лишь 10% работодателей.

В опросе приняли участие 200 российских работодателей.

Ранее Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра.

Видео: YouTube/ CareerOneStop