Больше тысячи студентов помогают школьникам на смешанном обучении в Петербурге

Изначально вуз рассчитывал на 400 человек.

В Петербурге реализуется новый проект педогогического университета Герцена "Продленка на удаленке". Заявки на участие подали уже более тысячи студентов, которые учатся на старших курсах. Изначально вуз рассчитывал на участие 400 студентов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

Студенты помогают школьникам, родители которых решили перевести их на смешанный формат обучения. Изначально в рамках проекта подразумевались вебинары на пройденный материал, но уже пользуется спросом помощь с выполнением домашних заданий, консультации.

Сейчас за всеми нашими шагами, благо формат это позволяет, внимательно наблюдают все педагогические вузы страны. Александра Гогоберидзе, проректор по учебной работе РГПУ имени А. И. Герцена

Присоединиться к проекту можно по ссылке.

В начале декабря количество классов, ушедших на карантин в Петербурге, снова выросло.

Фото: Piter.tv