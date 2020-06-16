Большая часть автобусов в Петербурге переведена на газовое топливо

По словам губернатора Александра Беглова, город приступил к крупнейшему в истории обновлению электротранспорта.

Три четверти петербургских автобусов работают на газовом топливе, что сократило количество вредных выбросов в атмосферу на 26 тыс. тонн в год. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 23 декабря.

По словам губернатора Александра Беглова, город приступил к крупнейшему в истории обновлению электротранспорта. На эти цели из бюджета Петербурга, с использованием инфраструктурного бюджетного кредита, выделено более 11 млрд рублей.

Кроме того, градоначальник напомнил, что в 2023 году стартовало строительство первого инновационного парка электробусов на 400 машин. По поручению президента РФ Владимира Путина из Фонда национального благосостояния направят 97 млрд рублей на приобретение 950 вагонов метро.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге протестируют автобус нового поколения КАМАЗ-6299.

Фото: Piter.TV