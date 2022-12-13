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Водители Ленобласти могут получить скидку при переводе машины на газ
Сегодня, 11:15
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Водители Ленобласти могут получить скидку при переводе машины на газ

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Для этого нужно обратиться в один из двух аккредитованных сервисных центров региона.

С 2023 года для водителей в 47-ом регионе действует скидка при переоборудовании автомобиля на газ. Услуги представляют в двух аккредитованных сервисных центрах. Об этом информирует пресс-служба администрации Ленобласти.

Речь идёт о сервисных центрах ООО "Стелл Инжиниринг" в коммунально-складской зоне Коркинская (телефон 8 (812) 490-77-78) и ООО "МТЛ КРИО" на Индустриальной улице в Гатчине (телефоны 8(812) 309-84-77, +7911-939-90-38).

Как подчеркнул председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк, при расчёте размера скидки будет учитываться вид машины.

Ранее мы сообщили о том, что "Часовая башня" в Выборге продолжит работать летом.

Фото: Piter.TV

Теги: газовое топливо, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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