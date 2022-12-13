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"Часовая башня" в Выборге продолжит работать летом
Сегодня, 16:36
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"Часовая башня" в Выборге продолжит работать летом

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После публикации отчета о проведении работ на объекте в Сети распространилась ложная информация о его закрытии.

 "Часовая башня" в Выборге не прекратит работу летом 2023 года, невзирая на некачественно проведённую реставрацию и грядущие работы по их исправлению. Об этом пишет пресс-служба Выборгского объединенного музея-заповедника.

Сотрудники подчеркнули, что информация о закрытии башни, распространённая в Сети после публикации отчета о проведении корректирующих работ, неверна.

Напомним, что после завершения реставрации "Часовой башни" эксперты обнаружили многочисленные дефекты в виде отслоения окрасочного и выравнивающего слоев кирпичных стен, фасадов и оконных откосов. 

Ранее мы сообщили о том, что за год численность населения Ленобласти выросла до 17,4 тыс. человек.

Фото:  пресс-служба Выборгского объединенного музея-заповедника

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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