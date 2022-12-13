"Часовая башня" в Выборге продолжит работать летом

После публикации отчета о проведении работ на объекте в Сети распространилась ложная информация о его закрытии.

"Часовая башня" в Выборге не прекратит работу летом 2023 года, невзирая на некачественно проведённую реставрацию и грядущие работы по их исправлению. Об этом пишет пресс-служба Выборгского объединенного музея-заповедника.

Сотрудники подчеркнули, что информация о закрытии башни, распространённая в Сети после публикации отчета о проведении корректирующих работ, неверна.

Напомним, что после завершения реставрации "Часовой башни" эксперты обнаружили многочисленные дефекты в виде отслоения окрасочного и выравнивающего слоев кирпичных стен, фасадов и оконных откосов.

Ранее мы сообщили о том, что за год численность населения Ленобласти выросла до 17,4 тыс. человек.

Фото: пресс-служба Выборгского объединенного музея-заповедника