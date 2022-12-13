За год численность населения Ленобласти выросла до 17,4 тыс. человек

Смертность в регионе уменьшилась на 20,5%.

С 2022 года численность Ленинградской области увеличилась на 17,4 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

По предварительным данным, в 47-ом регионе на данный момент живут 2 млн 23 тыс. человек.

При этом число новорождённых детей на 1 тысячу населения сократилось на 8,7 % по сравнению с цифрами 2021-ого года. Смертность также существенно понизилась (на 20,5 %).

Ранее мы сообщили о том, что более 200 км региональных трасс отремонтировали в Ленобласти за 2022 год.

Фото: Правительство Ленобласти