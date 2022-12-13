За год численность населения Ленобласти выросла до 17,4 тыс. человек

С 2022 года численность Ленинградской области увеличилась на 17,4 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Петростата.
По предварительным данным, в 47-ом регионе на данный момент живут 2 млн 23 тыс. человек.
При этом число новорождённых детей на 1 тысячу населения сократилось на 8,7 % по сравнению с цифрами 2021-ого года. Смертность также существенно понизилась (на 20,5 %).
Ранее мы сообщили о том, что более 200 км региональных трасс отремонтировали в Ленобласти за 2022 год.
Фото: Правительство Ленобласти
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu