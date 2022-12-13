Более 200 км региональных трасс отремонтировали в Ленобласти за 2022 год

Треть работ была выполнена с опережением графика.

За 2022 год дорожники Ленинградской области провели работы более чем на 200 км региональных трасс. Об этом сообщил зампред правительства 47-ого региона Евгений Барановский.

Треть проведённых за 12 месяцев работ была выполнена с опережением графика. Также были привлечены средства из федерального бюджета на масштабное строительство дорожной сети Всеволожского района.

Всего в Ленобласти за год отметились 3 крупных проекта: это строительство развязки в Кудрово, обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта и реконструкция Колтушского шоссе.

Фото: Строительный блок администрации Ленобласти