Петербург и Москва будут сотрудничать в области развития электротранспорта

Центральной темой соглашения стало развитие кооперации российских производителей электротранспорта.

15 ноября на XVII Международном форуме "Транспорт России" представители Москвы и Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в целях повышения доли использования электротранспорта, развития зарядной инфраструктуры и наращивания потенциала электромобильных кластеров в городах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Со стороны города на Неве соглашение подписал вице-губернатор Кирилл Поляков, а со стороны столицы – заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Санкт-Петербург обладает рядом собственных уникальных компетенций. Прежде всего, это проект "Обуховского завода" по организации производства легковых, грузовых автомобилей и электромобилей под брендами ENEVA и "БАЗ". Также у нас есть передовые наработки ведущих петербургских вузов, которые могут быть использованы для развития автопрома. Мы готовы делиться накопленным опытом, а также брать на вооружение идеи столичных коллег. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Центральной темой соглашения стало развитие кооперации российских производителей электротранспорта.

Ранее мы рассказывали о том, что системой звукового ориентирования для слабовидящих оборудовали 750 петербургских автобусов.

Фото: Телеграм / Кирилл Поляков