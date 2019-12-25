Ещё 30% добавит "Газпром газомоторное топливо".

Правительство возьмет на себя 60% расходов при переводе машин на газ. С таким предложением выступил министр энергетики России Александр Новак. Он считает, что государство должно увеличить субсидирование перевода частных авто с бензина на газовое топливо. Об этом пишет РБК.

Источники издания подтвердили эту информацию и добавили, что правительство с предложением согласилось. Теперь субсидия будет увеличена с 30% до 60% о той цены, которую придётся потратить на закупку и установку оборудования.

Также компания "Газпром газомоторное топливо" согласилась покрыть ещё 30% от этой суммы. Получается, что всего скидка для российских автомобилистов, пожелавших перейти на газ, составит 90%.

Ранее в Казани ввели режим ЧС после взрыва газа на подстанции.