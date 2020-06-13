В Казани ввели режим ЧС после взрыва газа на подстанции

СК уже возбудил дело после случившегося.

Режим "Чрезвычайная ситуация" был объявлен в связи с пожаром на газоперерабатывающей станции в Казани. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

По состоянию на 7:00, спасатели перекачивают газ в резервную емкость и продумывают технологическую схему отглушки манометрических сборов.

Факельное горение резервуара объемом 170 кубометров продолжается.

Вечером 12 июня в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, после этого начался пожар. По последним данным, в результате случившегося погиб один человек, двое пострадали. В СК возбудили дело по статье 217 УК (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

Ранее на главу Норильска завели дело о халатности после разлива топлива.

Видео: ГУ МЧС России по Татарстану