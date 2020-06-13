В Казани ввели режим ЧС после взрыва газа на подстанции

Режим "Чрезвычайная ситуация" был объявлен в связи с пожаром на газоперерабатывающей станции в Казани. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
По состоянию на 7:00, спасатели перекачивают газ в резервную емкость и продумывают технологическую схему отглушки манометрических сборов.
Факельное горение резервуара объемом 170 кубометров продолжается.
Вечером 12 июня в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, после этого начался пожар. По последним данным, в результате случившегося погиб один человек, двое пострадали. В СК возбудили дело по статье 217 УК (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).
Ранее на главу Норильска завели дело о халатности после разлива топлива.
Видео: ГУ МЧС России по Татарстану
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