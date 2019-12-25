В четверг, 26 марта, стало известно о том, что петербургского спортсмена с коронавирусом перевели на антибиотики. Об этом чемпиону мира по кайтсёрфингу Петр Тюшкевич сообщил в своем Instagram-аккаунте.
"Начали капать антибиотики. Пока "тяжёлую артиллерию" решили не использовать",
—сказано в сообщении.
Ранее отмечалось, что медики не знают, как лечить спортсмена. Одна половина врачей считает, что у заболевания вирусный характер, а это значит, что антибиотики не помогут. У Петра Тюшкевича также обнаружили пневмонию.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге у 5 пациентов диагностировали коронавирус.
Фото:Instagram / petertyushkevich
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