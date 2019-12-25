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Петербургского спортсмена с коронавирусом перевели на антибиотики
Сегодня, 12:47
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IRINA_CHALKINA

Петербургского спортсмена с коронавирусом перевели на антибиотики

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Если антибиотики не справятся, врачи вынуждены будут прибегнуть к более решительным мерам.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что петербургского спортсмена с коронавирусом перевели на антибиотики. Об этом чемпиону мира по кайтсёрфингу Петр Тюшкевич сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Начали капать антибиотики. Пока "тяжёлую артиллерию" решили не использовать",

—сказано в сообщении.

Ранее отмечалось, что медики не знают, как лечить спортсмена. Одна половина врачей считает, что у заболевания вирусный характер, а это значит, что антибиотики не помогут. У Петра Тюшкевича также обнаружили пневмонию.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге у 5 пациентов диагностировали коронавирус.

Фото:Instagram / petertyushkevich

 

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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