Если антибиотики не справятся, врачи вынуждены будут прибегнуть к более решительным мерам.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что петербургского спортсмена с коронавирусом перевели на антибиотики. Об этом чемпиону мира по кайтсёрфингу Петр Тюшкевич сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Начали капать антибиотики. Пока "тяжёлую артиллерию" решили не использовать", —сказано в сообщении.

Ранее отмечалось, что медики не знают, как лечить спортсмена. Одна половина врачей считает, что у заболевания вирусный характер, а это значит, что антибиотики не помогут. У Петра Тюшкевича также обнаружили пневмонию.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге у 5 пациентов диагностировали коронавирус.

Фото:Instagram / petertyushkevich