Появился новый метод лечения тиннитуса.

Больные избавились от звона в ушах (тиннитусу) благодаря приложенным к языку разрядам. Американские ученые из Университета Миннесоты в статье для издания Science Translational Medicine рассказали, что беспричинный шум может возникать как время от времени, так и на постоянной основе. С возрастом он возникает все чаще из-за ослабления слуха. Мозг перестает получать привычное количество звуковой информации, а поэтому самостоятельно начинает "Загружать" себя.

Специалисты предложили бороться с проблемой за счет дополнительной стимуляции мозга сигналами других модальностей. Стартап Neuromod подтвердил свою эффективность после серии экспериментов. Тесты были проведены на лабораторных мышах и волонтерах. При приложении тока к языку у 326 пациентов с тиннитусом они ощутили воздействие, которое напомнило им шипучие взрывающиеся конфеты.

По 100-балльной шкале тяжести тиннитуса снижение составило в среднем 14 баллов. Этот эффект оказался долговечным. Шум в ушах пациентов не вернулся на прежний уровень.

Министр здравоохранения Австралии едва смог надеть медицинскую маску.

Фото: Pixabay.com