Чиновник с третьего раза правильно надел защитную маску.

Министр здравоохранения Австралии едва смог надеть медицинскую маску перед журналистами. Ролик опубликовали представители Telegram-канала "Пул №3". Они объяснили, что Грег Хант сделал несколько попыток, чтобы надеть на себя средство индивидуальной защиты перед выступлением на местном телевидении.

Неловкие движения министра здравоохранения Австралии транслировал телеканал 7news. В рамках выступления Хант обратился к гражданам страны с просьбой носить медицинские защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. В качестве примера мужчина попытался надеть на себя СИЗ, но не смог сделать это в первого раза. Сначала маска сползла чиновнику прямо на глаза, закрыв собой почти все лицо. Во второй раз Хант смог зацепить петли за уши, но маска все равно сидела криво. В третий раз удача улыбнулась министру и он поблагодарил всех за внимание.

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