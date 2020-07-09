Ранее Австралия объявила о приостановке соглашения об экстрадиции с Гонконгом.

В Китае оценили позицию Австралии по Гонконгу. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин оставляет за собой право принять ответные действия в связи с объявленными ранее ограничениями.

Заявления Австралии и объявленные меры являются нарушением международного права и базовых принципов международных отношений, грубым вмешательством во внутренние дела КНР Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Чиновник заметил, что Пекин осуждает действия Австралии. Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна приостанавливает действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом. Это произошло из-за принятия в Китае закона о национальной безопасности. Этот документ в Австралии считают "коренным изменением обстоятельств".

Пекин призвал США прекратить давление на китайские компании.

Видео: YouTube / SpokespersonCHN发言人办公室