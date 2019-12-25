Число госпитализаций в Петербурге за последнюю неделю увеличилось на 17%

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации власти вынуждены вновь перепрофилировать еще один стационар.

В Петербурге на 17% увеличилось число госпитализаций за последнюю неделю. В связи с этим власти решили возобновить прием больных коронавирусом в больнице Святителя Луки, сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

В стационаре будут открыты 140 коек для пациентов с COVID-19. Отмечается, что только за последние сутки в больницы города госпитализировали 222 горожан.

Мы стараемся не привлекать к оказанию помощи пациентам с коронавирусом крупные стационары, в которых продолжают оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь. Но ситуация, к сожалению, ухудшается – число новых случаев заражения ежедневно растет. Важно, чтобы петербуржцы проявили ответственность и соблюдали масочный режим для безопасности своих родных и близких. сказал Олег Эргашев.

На данный момент в 13 взрослых и 1 детском стационаре развернуты 4640 коек, 671 из них свободны.

В Петербурге из-за коронавируса началась мобилизация волонтеров.

Фото: Piter.TV