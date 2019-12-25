В Петербурге из-за коронавируса началась мобилизация волонтеров

За четыре месяца волонтеры выполнили более 22 тысяч заявок жителей города.

В Петербурге со вторника, 6 октября, возобновляется работа штаба добровольцев #МыВместе в регионе. Как отметили в пресс-службе комитета по молодежной политике, в случае открытия временного госпиталя в "Ленэкспо", волонтеры снова будут помогать в "красной" зоне.

С понедельника обратиться и оставить заявку на оказание помощи по номеру горячей линии 8-800-200-34-11 могут маломобильные и пожилые граждане в возрасте старше 65 лет. Волонтеры помогают в распределении продуктов первой необходимости и лекарств, доставке до двери.

К команде волонтеров могут присоединиться петербуржцы в возрасте от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. Подробности – на сайте мывместе2020.рф. Волонтеры регулярно проверяют свое здоровье и работают исключительно по заявкам горожан.

Отмечается, что за четыре месяца волонтеры в Петербурге выполнили 22 714 заявок жителей города. К помощи горожанам присоединилось 4425 волонтера, более 20 партнеров. При их участии бесплатная гуманитарная помощь была оказана 210 613 нуждающимся гражданам.

Ранее мы сообщали о том, что родильный дом №9 на улице Орджоникидзе привлекли к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Было установлено, что в период с 7 августа по 1 сентября роддому выдали предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей. В этот период у пациентки был обнаружен коронавирус.

Фото: Piter.tv