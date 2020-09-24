В Петербурге для коронавирусных больных перепрофилируют еще две больницы

Пациентов с COVID-19 будут принимать Александровская и Клиническая больница имени Святителя Луки.

В Петербурге еще два медицинских учреждения будут перепрофилированы для лечения коронавирусных больных. Об этом 78.ru сообщил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По словам чиновника, число пациентов, которые нуждаются в стационарной помощи, возрастает. При этом перепрофилировать будут только те больницы, где люди не получали специализированной высокотехнологичной помощи. Таким образом, люди с некоронавирусными инфекциями, с сердечными и онкологическими заболеваниями будут иметь возможность получить необходимую помощь в многопрофильных больницах.

Глава Комитета по здравоохранению добавил, что в городе уже перепрофилирован пансионат "Заря". Сейчас в медучреждении находятся более 60 пациентов. В настоящее время коронавирусных больных готовятся принять еще две больницы: Александровская и Клиническая больница имени Святителя Луки.

Ранее мы писали, что Петербург занял первое место по смертям от коронавируса за сутки.

Фото: Piter.TV