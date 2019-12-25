Петербург занял первое место по смертям от коронавируса за сутки

Петербург стал первым по суточной смертности от коронавируса за сутки. За минувшие 24 часа болезнь унесла жизни 22 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
В целом по России за указанный период зафиксировано 149 летальных случаев. После Петербурга по числу смертей следуют Москва (15), Кемеровская область (12), Ульяновская область (8), Республика Дагестан (7), Свердловская область (7) и другие регионы России.
С начала пандемии новая коронавирусная инфекция унесла жизни 19 948 россиян. Выздоровели 929 829 человек.
Ранее мы писали, что в Петербурге вновь выстроилась очередь из машин скорой помощи.
Фото: pixabay.com
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