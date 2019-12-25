Асена Сербезова рассказала об улучшении эпидемиологической обстановки.

Болгария с начала апреля отменяет чрезвычайный режим, введенный из-за COVID-19. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала местный министр по здравоохранению Асена Сербезова. Чиновница пояснила, что решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по стране.

….Отменяется обязательное ношение защитных медицинских масок в закрытых общественных местах, соблюдение социальной дистанции, ограничение количества лиц на массовых мероприятиях, требование к работодателям по дистанционной работе персонала. Асена Сербезова, глава Минздрава Болгарии

В Болгарии не думают, что после завершения пандемии жизнь в обществе останется прежней. Асена Сербезова полагает, что "возвращение к нормальности" будет относительным. Она напомнила, что к текущему моменту каждый пятый переболевший пациент страдает постковидным синдромом. У многих развивается депрессия и наблюдается повышенная тревожность.

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