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МИД Венгрии обвинил правительство Украины в попытках повлиять на результаты выборов
Сегодня, 15:04
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МИД Венгрии обвинил правительство Украины в попытках повлиять на результаты выборов

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Петер Сийярто рассказал о теме обсуждения между Дмитрием Кулебой и украинском послом в Венгрии.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто обвинил правительство Украины в попытках повлиять на результаты местных парламентских выборов. Они запланированы в Будапаште на 3 апреля. Соответствующей информацией чиновник поделился с подписчиками в собственных  аккаунтах в социальных сетях. Министр заметил, что уже поднимал вопрос на встрече с оппозиционными активистами.

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Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

В МИД Венгрии стало известно о том, что несколько дней назад украинский коллега Дмитрий Кулеба консультировался с послом Киева в Будапеште о возможности влияния на результаты выборов в Венгрии. Сийярто заметил, что размещенная в интернете информация об этом соответствует действительности.

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Facebook (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация) / Szijjártó Péter

Теги: венгрия, выборы, мид, петер сийярто
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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